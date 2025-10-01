Modena, 36enne arrestato per spaccio dalla Polizia di Stato al residence Costellazioni
MODENA - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 36 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la scorsa notte, intorno alle ore 2, nel corso del servizio di controllo del territorio la Squadra Volante ha notato un uomo uscire dal Residence Costellazioni e rientrare frettolosamente dentro alla vista della pattuglia, come per eludere un eventuale controllo.
Gli agenti, mossi dell’atteggiamento sospetto del 36enne, lo hanno fermato per un controllo di Polizia. All’interno della sua abitazione sono stati rinvenuti circa 280 grammi di hashish divisa in 10 involucri, 193 involucri di circa 104 grammi di cocaina, la somma in contanti di 200 euro divisa in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento. All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora a Modena.
