Modena, dal 13 al 15 ottobre transito sospeso in Piazza Roma per le riprese di una serie tv
MODENA - Da lunedì 13 a mercoledì 15 ottobre in piazza Roma sarà sospesa la circolazione stradale, eccetto che per i veicoli di soccorso, i residenti diretti ai passi carrabili e i veicoli autorizzati per riprese televisive.
Il trasporto pubblico locale subirà variazioni di percorso (per informazioni www.setaweb.it).
Nell’intera asta stradale di corso Accademia militare, sul lato nord, sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione, fatta eccezione per lo stallo riservato ai disabili, per collocazione dei veicoli della produzione.
I provvedimenti sono resi necessari per consentire le attività relative al set di una serie tv girata in città e prodotta da Indigo Film.
