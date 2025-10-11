Modena, il sindaco Mezzetti consegna “La Bonissima” all’attore Giancarlo Giannini
MODENA - Incontro in Municipio tra il sindaco Massimo Mezzetti e Giancarlo Giannini, protagonista di “Versi senza tempo”, il viaggio poetico accompagnato dall'ensemble del sassofonista e compositore Marco Zurzolo che, ancora stasera, corona l'edizione 2025 di Modena patrimonio mondiale in festa, l'appuntamento che celebra il sito Unesco riconosciuto nel 1997 e composto da Cattedrale, piazza Grande e Torre Ghirlandina.
Alla presenza del presidente di ERT Giuliano Barbolini e della direttrice artistica Elena Di Gioia, il grande attore ha ricevuto dal Sindaco la statua della Bonissima come segno di ringraziamento da parte della città per essere stato l'interprete di quest'anno dell'appuntamento clou della festa del sito Unesco.
A Giannini e al sassofonista e compositore Zurzolo, presente in Municipio, anche una confezione di aceto balsamico dell'Acetaia Comunale come ricordo tangibile di Modena attraverso una delle sue eccellenze conosciuta in tutto il mondo.
