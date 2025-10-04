Modena, sorpreso al Novi Sad con 1 kg di marijuana: arrestato

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Nel pomeriggio di lunedì 1° ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino gambiano, classe 2002, residente in via delle Costellazioni e già noto alle forze dell’ordine.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 da parte di un passante, il quale aveva notato un’attività di spaccio nei pressi del parco pubblico "Novi Sad", in viale Monte Kosica. Giunti prontamente sul posto, i militari hanno individuato l’indagato, trovandolo in possesso di alcune dosi di marijuana, pronte per la vendita.

La successiva perquisizione presso il suo domicilio, una stanza all’interno di un condominio in via delle Costellazioni in cui è ospitato, ha permesso di rinvenire, all’interno di uno zaino e nascoste nel controsoffitto del bagno, ulteriori dosi di marijuana, per kg 1,3 circa, oltre a una somma di denaro contante ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Ieri, su richiesta della locale Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

