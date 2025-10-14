“Notizie di guerra, parole di pace”, se ne parla a Nonantola venerdì 17 ottobre

NONANTOLA - Venerdì 17 ottobre, alle ore 20.30, a Nonantola, presso la Sala Verde del Palazzo abbaziale (piazza Caduti Partigiani, 6), è in programma l'incontro "Notizie di guerra, parole di pace. Nonantola e i conflitti in corso".

"Le notizie di guerra, le speranze di pace, la difficoltà, e quasi impossibilità, a fornire risposte che diano sollievo, in primo luogo, alle popolazioni civili si succedono ormai da tempo, invadendo il nostro presente e rinnovando timori e traumi che pensavamo di aver allontanato. In più, i conflitti attuali modificano persino le nostre idee più consolidate, costringendoci a ripensare, insieme alla valutazione che diamo degli eventi, il nostro stesso modo di guardarli e di interpretarli. La discussione tenterà di offrire alla nostra comunità alcune coordinate attorno alle quali organizzare le nostre azioni e i nostri progetti futuri". Fondazione Villa Emma