Obesity Day, venerdì 10 ottobre consulenze e visite al Grandemilia

MODENA - Venerdì 10 ottobre, dalle 10 alle 19, i professionisti della Pediatria del Policlinico di Modena, diretta dal prof. Lorenzo Iughetti, insieme a tutti i professionisti facenti parte del PDTA Multidisciplinare Prevenzione Obesità infantile della provincia di Modena (Malattie del Metabolismo e Nutrizione Clinica, diretta dalla dottoressa Renata Menozzi, pediatria dell’Ospedale Ramazzini di Carpi diretta dal dottor Francesco Torcetta, pediatria di Sassuolo diretta dal dottor Claudio Rota, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Azienda USL di Modena diretta dal dottor Armando Franceschellii, Medicina dello Sport diretta dal dottor Gustavo Savino) saranno a disposizione dei cittadini nella piazzetta del Grandemilia per visite e consulti. L’evento è organizzato in occasione dell’Obesity Day la campagna di sensibilizzazione e prevenzione promossa dall’ADI- Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica in partnership e collaborazione con i centri della SIEDP -Società Italiana di Diabetologia e Endocrinologia Pediatrica.

Durante l’evento saranno proposte alcune attività pensate per avvicinare i bambini al movimento e promuovere uno stile di vita attivo. Inoltre, verranno effettuati semplici test per valutare lo stato di salute, in un clima di divertimento e sensibilizzazione al benessere. L’iniziativa, giunta alla sua 25° edizione, rappresenta ormai un punto di riferimento consolidato per la promozione della salute e la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità, e quest’anno si svolge a ridosso della tanto auspicata approvazione della legge italiana sulle “Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità”. Il focus del 2025 è sull’obesità infanto-adolescenziale, una delle emergenze sanitarie più gravi per il nostro paese, che vede l’Italia ai primi posti in Europa per prevalenza. Infatti, Il 34% dei bambini italiani di 3-10 anni hanno eccesso di peso, più elevato tra le femmine di 3-5 anni e i maschi di 6-10 anni, così come il 17% degli adolescenti di 14-17 anni (1). L’Evento prevede anche un collegamento in diretta Facebook di tutti i centri coinvolti sulla pagina Facebook Facebook@obesityday dalle ore 10 alle ore 13 per condividere informazioni ed esperienze.

