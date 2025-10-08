Open Day delle Terre d’Argine: i dipendenti dell’Unione si raccontano ai loro aspiranti futuri colleghi

CARPI, SOLIERA, NOVI DI MODENA, CAMPOGALLIANO - L’amministrazione pubblica raccontata da chi ci lavora a chi aspira a entrarci. È stata una prima assoluta l’open day “Scegli il tuo futuro, lavora con noi!” che si è svolto lunedì 6 ottobre, nella sala consiliare del Municipio di Carpi, e al quale hanno partecipato una sessantina di candidate e candidati alle selezioni di personale attualmente in corso presso l’Unione delle Terre d’Argine e i comuni ad essa aderenti (esperti giuridici ed assistenti amministrativi). Non la solita presentazione istituzionale e nemmeno un’istruzione tecnica su cosa studiare per il concorso, ma un incontro tra persone. I protagonisti dell’evento, infatti, sono stati i dipendenti dell’amministrazione che hanno raccontato agli “aspiranti”, di ogni età e provenienze diverse, le loro storie e le loro esperienze quotidiane di lavoro nel servizio pubblico, con i lati positivi e quelli più complessi e difficili.

“Testimonianze autentiche – commentano gli organizzatori – di persone comuni che fanno un lavoro straordinario. Obiettivo dell’incontro, organizzato in questa nuovissima modalità, era far capire ai presenti chi siamo davvero, come lavoriamo e cosa significa far parte della nostra squadra. Volevamo aiutarli a capire se le Terre d’Argine possono essere la scelta giusta per loro. E crediamo di esserci riusciti”.

All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di Carpi Riccardo Righi, la sindaca di Soliera Caterina Bagni, il direttore generale dell’Unione Daniele Cristoforetti e alcuni dirigenti che hanno portato il loro saluto e sottolineato, ancora una volta, il valore delle persone che ogni giorno lavorano a servizio del territorio.

«Questo Open Day è stato un momento di incontro vero, fatto di ascolto e di relazioni sincere. Abbiamo voluto aprire le porte dell’Ente per mostrare cosa c’è dietro il lavoro pubblico: persone che ogni giorno si mettono al servizio della comunità con passione e grande professionalità. Le Terre d’Argine sono fatte di donne e uomini che credono nel valore del servizio e nel legame con il territorio, e oggi abbiamo voluto raccontarlo in modo diretto e autentico, con un confronto bidirezionale e aperto», commenta Caterina Bagni, vicepresidente dell’Unione con delega al personale e organizzazione.

C’è tempo fino alle ore 13:00 del 16 ottobre 2025 per presentare la propria candidatura a uno o a entrambi i bandi (esclusivamente tramite il portale nazionale del reclutamento InPa):

6 posti per esperti giuridici – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex Cat. D)

2 posti per assistenti amministrativi - Area degli Istruttori (ex Cat. C)

