“Palestina oggi: tra conflitto e speranza”, se ne parla a Carpi con padre Ibrahim Faltas e Vauro
CARPI - Riprendono gli appuntamenti con la rassegna "Ne Vale La Pena 2025". Il primo incontro autunnale promosso dalla biblioteca multimediale A. Loria è in programma venerdì 17 ottobre alle 20,45, con ingresso libero, presso l'auditorium della biblioteca "A. Loria. Il tema sarà "Palestina oggi: tra conflitto e speranza".
Ospiti padre Ibrahim Faltas della Custodia di Terra Santa che arriverà, per portarci la sua testimonianza, direttamente da Gerusalemme; al suo fianco Vauro Senesi, che recentemente ha pubblicato il libro "Io sono colpevole. Gaza: il silenzio ci rende complici" edito da Aliberti. Parole e immagini per raccontare la tragedia della Palestina.
