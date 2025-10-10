“Palestina oggi: tra conflitto e speranza”, se ne parla a Carpi con padre Ibrahim Faltas e Vauro

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - Riprendono gli appuntamenti con la rassegna "Ne Vale La Pena 2025". Il primo incontro autunnale promosso dalla biblioteca multimediale A. Loria è in programma venerdì 17 ottobre alle 20,45, con ingresso libero, presso l'auditorium della biblioteca "A. Loria. Il tema sarà "Palestina oggi: tra conflitto e speranza".

Ospiti padre Ibrahim Faltas della Custodia di Terra Santa che arriverà, per portarci la sua testimonianza, direttamente da Gerusalemme; al suo fianco Vauro Senesi, che recentemente ha pubblicato il libro "Io sono colpevole. Gaza: il silenzio ci rende complici" edito da Aliberti. Parole e immagini per raccontare la tragedia della Palestina.

