04 Ottobre 2025
Pavullo, sabato 4 ottobre si presenta la nuova antologia de "I Semi Neri" su personaggi e borghi dell'Appennino

PAVULLO - Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 16,30 I Semi Neri presentano il loro nuovo libro “Storie, racconti di borghi e personaggi dell’Appennino” (Damster edizioni, 2025), presso ila suggestiva sede del Castello di Montecuccolo, a Pavullo nel Frignano (MO). L'ingresso è libero. Condurrà Andrea Pini, che intervisterà gli Autori: Daniela Ori, Gabriele Sorrentino, Daniele Biagioni, Marco Panini, Elisabetta Ronchetti.

La prefazione del libro è del professor Andrea Pini che scrive “I nomi di Medola, della Via Bibulca, della Selva Romanesca sono ben presenti nell’immaginario collettivo frignanese e rievocano fatti e personaggi del passato: un lungo assedio medievale, i pellegrini su un’antica strada, una foresta abitata dai briganti, da animali spaventosi e chissà forse anche da elfi e da fate. C’è inoltre chi ambienta una storia moderna in uno dei luoghi più antichi del Frignano: Fiumalbo, il paese delle Marcolfe. Un altro ancora in uno dei luoghi più misteriosi del Frignano: Castello di Riolunato, con l’antica rocca infestata dagli spiriti malefici immortalati sul portale della torre, l’Oratorio del Caio dai superbi affreschi e il fantasma di Obizzo da Montegarullo che in questa terra si narra abbia tragicamente perduto la vita. Poi ancora Vitriola, Beneverchio, Lavacchio, Granarolo, piccole località ora quasi dimenticate che gli Autori fanno rivivere rinverdendo la fama per cui compaiono spesso nei rari scritti di storia locale”.

I Semi Neri sono un sodalizio culturale senza fini di lucro, che dal 2007 riunisce scrittori per promuovere e diffondere la cultura dello scrivere, con pubblicazioni ed eventi che hanno un particolare riferimento alla Storia e alle tradizioni del territorio. L’Associazione promuove le proprie opere con presentazioni ed eventi di lettura. Opere collettive pubblicate: Solitudine Giapponese e altre storie (Il Fiorino 2007), Emilia, la via maestra (Damster 2010), Presenze di spirito (Damster 2011), L’Enigma del Toro (Damster 2013), Soglie (Damster 2016), La casa dei segni, viaggio nella memoria della terra del Frignano (Elis Colombini 2018), Racconti Pandemici (E-book 2021), Fino alla fine (Damster 2022), L’eredità del Frignano, viaggio alla scoperta di feste, riti, miti e tradizioni della montagna (Damster 2023), Storie, racconti di borghi e personaggi dell’Appennino” (Damster 2025). L’associazione ha un sito www.semineri.it, una pagina Facebook (https://www.facebook.com/semineri) e un profilo Instagram (@isemineri).

Per informazioni: Castello di Montecuccolo - Associazione culturale Castelli Estensi Tel. 327 8770278 - E-mail: [email protected]

 

