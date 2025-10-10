Pensionato muore e lascia in eredità a Matteo Salvini un immobile da 100mila euro
MANTOVA - Si chiamava Pietro Novellini, il pensionato di 76 anni, originario di Mantova, che ha lasciato in eredità alla Lega un appartamento dal valore di centomila euro.
L'uomo, che è morto il 30 giugno dell'anno scorso, era stato per anni un militante del partito.
All'apertura del testamento, tra i beneficiari dei suoi beni oltre a moglie e figlia c'era anche la Lega Nord.
Il pensionato ha deciso che che la nuda proprietà dell'immobile andasse al partito guidato da Matteo Salvini. Alla moglie, resta l'usufrutto.
Il locale è stato formalmente intestato alla Lega lo scorso 17 luglio.
Leggi anche: Camposanto, muoiono i genitori: la figlia resta senza eredità e porta la sorella in Tribunale
- Pensionato muore e lascia in eredità a Matteo Salvini un immobile da 100mila euro
- Camion si ribalta nella rotatoria all'altezza del ponte dell'Uccellino, ferito il conducente
- Dalla Romagna e dal Libano all’Australia: un’orchestra e un coro in viaggio in un concerto per la pace
- Carenza medici di base, Lenzini, Longo e Ugolini (PD): “Investire su medicina territoriale e più risorse per colmare settori critici”
- Martedì 28 ottobre a Carpi, l'iniziativa "Videosorveglianza urbana tra intelligenza artificiale e privacy"
- Mirandola, sabato 11 e domenica 12 ottobre torna il campo formativo “La Protezione Civile Siamo Noi”
- Domeniche ‘detox’, il 12 ottobre la prima giornata: 24 ore offline con laboratori, giochi e incontri per stare insieme
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
- Malore nella notte, Poggio Rusco piange la morte della 20enne Eleonora Bagoli