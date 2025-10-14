Pneumatici invernali, si possono montare a partire dal 15 ottobre
Inizia domani, mercoledì 15 ottobre, il periodo nel quale è possibile montare gli pneumatici invernali sulla propria auto e c’è tempo un mese per la sostituzione, prima dell’obbligo che scatta il 15 novembre.
Da quella data e fino al 15 aprile, infatti, come previsto dalla direttiva del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per ragioni di sicurezza è possibile circolare nel territorio comunale solo con veicoli dotati di pneumatici invernali o muniti di catene compatibili a bordo del mezzo, anche se non nevica.
Per consentire il cambio degli pneumatici, la circolare ministeriale consente, appunto, l’uso delle gomme termiche già a partire dal 15 ottobre e fino al 15 maggio. Il Comune di Modena invita quindi i cittadini ad attrezzare i propri veicoli.
