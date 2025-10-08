Raccolta rifiuti e pulizia della città: il giudizio dei modenesi migliora, ma il quadro resta critico

MODENA - Federconsumatori Modena ha presentato i risultati della terza indagine su raccolta rifiuti e pulizia della città di Modena:

"La terza indagine di Federconsumatori sulla raccolta dei rifiuti e la pulizia di Modena, in collaborazione con la Cgil di Modena e la Fondazione Isscon, fotografa ancora una volta la città in un momento di transizione e cambiamento. Nell’ottobre 2022 registrammo un elevato gradimento dei modenesi per la condizione della città, su entrambi i fronti; in particolare era apprezzata la grande semplicità nel conferimento dei rifiuti, mentre alla maggioranza dei cittadini non erano note le imminenti trasformazioni nel modello di raccolta. Il 75% dei rispondenti espresse un giudizio positivo sulla pulizia della Città, ma con una bassa conoscenza dei cattivi numeri di Modena sia sul fronte della percentuale di raccolta differenziata che di produzione di rifiuti. Erano già evidenti i rischi che correva la Città; per questo proponemmo, del tutto inascoltati, un “Progetto di Comunità”, che recuperasse lo scarso o nullo coinvolgimento dei cittadini e delle loro rappresentanze. Nell’agosto 2023, con la seconda indagine, misurammo l’effetto combinato di quella condizione, associata ai non pochi limiti gestionali, agli errori e alla sottovalutazione dei rischi del modello adottato. La tensione, in quell’estate, era altissima e la bocciatura fu nettissima, con l’85% dei cittadini che riteneva peggiorato il livello di pulizia della città, con la crescita vertiginosa al 79% dei cittadini con giudizi negativi. Pochi mesi dopo, in campagna elettorale, tutte le forze in campo garantivano cambiamenti, più o meno radicali, delle modalità di raccolta. Ora, a due anni di distanza dalla precedente indagine, e a 16 mesi dall’insediamento del nuovo Sindaco, lo scenario restituito dalla nostra terza indagine consegna un miglioramento delle valutazioni di cittadini e cittadine, pur in un quadro che resta critico, anche a causa dei tempi lunghi di una trasformazione complessa e costosa.

Il primo miglioramento

Modena nel 2022 era il fanalino di coda in regione, assieme a Bologna, per raccolta differenziata e produzione di rifiuti indifferenziati. In due anni questi due indici sono passati dal 61% al 78,9%, e da 257 a 139 kg pro capite. Buoni risultati, certamente, anche se oggi possiamo catalogare come eccessivi i numeri forniti da Hera tra il 2023 ed i primi mesi del 2024. Modena oggi è 5 punti al di sotto della media provinciale della raccolta differenziata, è ultimo trai Comuni della pianura modenese ed è settimo trai capoluoghi regionali. Ma le complessità di Modena erano forti e va salutato il risultato raggiunto come decisamente importante e come merito di tutti.

Il secondo miglioramento e le sue contraddizioni

Sono tre le aree nelle quali, nelle nostre indagini, suddividiamo i cittadini: i positivi, i critici e gli ultra-scontenti. A Modena gli ultrascontenti erano il 14% nel 2022, cresciuti nel 2023 in modo abnorme, raggiungendo il 49%. Ora quest’area si è dimezzata, scendendo al 24%. Ma, letteralmente, tutto questo spostamento finisce nell’area intermedia, quella dei critici, che a questo punto si gonfia fino al 56%, quasi raddoppiando le dimensioni precedenti. Al contrario l’area dei positivi rimane inalterata al 20%, un dato che si ripete in molte parti dell’indagine. Solo un cittadino su cinque è soddisfatto del modello di raccolta rifiuti, anche dopo i cambiamenti intercorsi in parti della città. Che in due anni nessun modenese si sia convinto del tutto della positività del nuovo modello costringe ad interrogarsi sulla lentezza dei cambiamenti adottati dalla Giunta Mezzetti. Quella dei “critici” diventa così l’area di maggior interesse, ed è utile ascoltare la loro voce. I “critici” identificano le maggiori responsabilità in capo ai cittadini, privi di spirito civico, colpevoli dell’abbandono dei rifiuti. Contestano la necessità di stoccare carta e plastica nella propria abitazione ed i frequenti guasti dei cassonetti a tessera. Con toni diversi esprimono dubbi sull’effettiva utilità della raccolta differenziata, e dubitano che con la tariffa puntuale ci saranno benefici economici per gli utenti virtuosi. Non può sfuggire che la somma delle aree degli ultra-scontenti e dei critici resta, come nel 2023, attorno all’80%, ma non va sottovalutato l’importante spostamento interno. Una parte importante dei critici, quando le innovazioni oggi presenti in centro storico saranno estese all’intera città, potrebbero migrare nell’area dei “positivi”.

Cos’è successo in Centro Storico?

Il 2 giugno 2025 sono state introdotte modifiche al sistema di raccolta rifiuti in Centro Storico, accuratamente descritte nel report. Anche qui si registra un miglioramento, con la riduzione dei giudizi ultra-negativi dal 49% al 33%, ma con l’area dei positivi che si incrementa di poco (dal 18% al 20%) mentre cresce di molto l’area dei critici, che ritengono le modifiche insufficienti (dal 33% al 46%). Dopo tre mesi dall’avvio delle nuove modalità, le critiche dei residenti del centro storico si concentrano sul mancato contrasto agli abbandoni, sul malfunzionamento dei cassonetti nella cerchia dei viali, sulla necessità di incrementare le isole di base. Singolare che i risultati nel Centro storico siano peggiori di quelli del resto della città, dove i sacchi gialli e lo stoccaggio nella propria abitazione sono ancora attivi.