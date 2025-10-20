Sabato 25 ottobre laboratorio per bambini insieme all’artista Paolo Ventura alla ricerca dell’animale misterioso

MODENA - Per le strade di Modena si aggira un animale misterioso. Cosa combinerà? Quali saranno le sue avventure? È lo spunto narrativo dal quale l’artista Paolo Ventura prende le mosse per condurre il laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni organizzato nell’ambito della mostra “L’oca gigante e altre meraviglie” allestita a Palazzo Santa Margherita da Fondazione Ago fino all’8 febbraio. Il laboratorio “C’era una volta un animale in città” è gratuito ed è su prenotazione (www.agomodena.it), come le visite guidate alla mostra in programma ogni sabato, alle 17.

L’allestimento, a cura di Chiara Dall’Olio e Francesca Fontana, propone fotografie storiche e inedite, collage, sculture di carta, oggetti di scena, con ambientazioni sospese tra realtà e fantasia che ben rappresentano l’immaginario poetico e visionario dell’artista.

I piccoli partecipanti al laboratorio scopriranno come oggetti e creature possano trasformarsi in protagonisti di racconti sorprendenti. Insieme a Paolo Ventura inventeranno la storia di una straordinaria avventura ambientata a Modena e daranno vita a una narrazione collettiva, fatta di immagini e fantasia. Ogni bambino realizzerà i disegni per un proprio libro illustrato, portando a casa un piccolo tesoro che custodisce la magia di una storia costruita insieme.



La mostra si può visitare dal mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19; al sabato, alla domenica e nei festivi a orario continuato dalle 11 alle 19. Ingresso unico, compreso il Museo della Figurina: 10 euro (ridotto 5 euro), con agevolazione per i residenti in provincia di Modena (7 euro). Ingresso libero per tutti ogni prima domenica del mese; per i residenti anche ogni mercoledì, come da tradizione di Fondazione Ago.

Paolo Ventura è uno dei fotografi italiani più originali. Ha esposto in gallerie e musei in tutto il mondo e da qualche anno predilige la pittura. È inoltre autore di numerosi libri per bambini tra i quali, con Topi Pittori, “Avventura di un merlo a Parigi”, “Avventura di una lucciola a Milano” e “Avventura di un delfino a Venezia”.

Nelle prossime settimane sono in programma altri laboratori, sempre gratuiti su prenotazione: l’8 novembre e il 7 febbraio “Oggetti in cerca di storie” (per bambini 7-11 anni), il 10 gennaio “Inverni di carta” (per bambini 5-7 anni). Sempre nell’ambito della mostra sono previsti anche appuntamenti della rassegna Atelier Ago (il 29 novembre e il 24 gennaio con Dance Dance Dance, il 7 febbraio con OpenLab) e iniziative di spettacolo: le scuole di danza di Materica il 15 novembre, i burattini del Circo Pouët il 20 dicembre, la performance di Drama Teatro “Sogno di essere trasparente” il 10 gennaio.

