San Possidonio, Concordia e San Prospero si confermano “Comuni Ciclabili”

Per quanto riguarda San Prospero, per il settimo anno consecutivo il Comune è stato riconosciuto come “Comune ciclabile” ottenendo come punteggio tre bike-smile. L’iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab), giunta alla ottava edizione, valuta e attesta il grado di ciclabilità dei Comuni italiani, accompagnandoli in un percorso virtuoso verso politiche bike friendly. Il riconoscimento attribuisce alle località e ai loro territori un punteggio da 1 a 5 assegnato sulla base di diversi parametri e indicato sulla bandiera gialla con il simbolo dei bike-smile.