San Prospero, corso di lingua e cultura italiana per donne straniere al via il 16 ottobre
SAN PROSPERO - L’associazione “I Talenti di Minerva”, in collaborazione con il Comune di San Prospero, propone il corso di lingua e cultura italiana per donne straniere. Un’iniziativa pensata per favorire l'apprendimento della lingua italiana, sentirsi parte della comunità e vivere momenti di incontro e confronto interculturale.
Il corso si terrà il giovedì e venerdì (a partire dal 16 ottobre) dalle 9:00 alle 11:00 presso la Sala Giovanardi (scuola secondaria di primo grado) a San Prospero. Il corso sarà suddiviso in due livelli:
-
Corso di base di lingua italiana. Ideale per chi è agli inizi e desidera apprendere le basi della comunicazione quotidiana.
-
Corso di livello B1. Pensato per chi ha già una conoscenza intermedia della lingua e vuole ottenere il livello utile per la richiesta della cittadinanza italiana.
Il corso è gratuito, è richiesto solo un contributo per l’acquisto del libro di testo.
