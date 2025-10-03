Sciopero generale per Gaza, Menozzi (Pd): “Il Partito Democratico sta con i manifestanti, per una pace giusta”
MODENA - Pubblichiamo la nota di Marika Menozzi, segretaria della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena sullo sciopero per Gaza proclamato per venerdì 3 ottobre.
“Decine di migliaia di cittadini modenesi sono scesi in strada oggi, aderendo allo sciopero generale proclamato dalla CGIL e promosso in solidarietà alla popolazione civile della striscia di Gaza e degli equipaggi della Global Sumud Flottilla.
Anche il Partito Democratico era presente, con il parlamentare Stefano Vaccari, il consigliere regionale Luca Sabattini, il sindaco Massimo Paradisi e la consigliera Rossella Caci e molti altri esponenti dei circoli cittadini e della provincia.
Siamo con le lavoratrici e i lavoratori, le studentesse e gli studenti, le donne e gli uomini di ogni età e condizione che oggi, così come ieri, e come nei prossimi giorni, riempiranno le città con presidi e cortei, per far sentire la propria voce, chiedere al Governo italiano di prendere una posizione molto più netta rispetto al massacro in corso a Gaza, e perché si muova per riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina”.
“La straordinaria partecipazione di questi giorni è la migliore risposta alle inaccettabili minacce del Governo, che ha cercato di ridicolizzare e mettere in discussione il diritto di sciopero, alle fondamenta di ogni sistema che voglia dirsi autenticamente democratico”.
“Stiamo con i manifestanti, contro i crimini di Netanyahu e dei suoi ministri, per una pace giusta.
Non sono infatti le bombe e il terrore a poter costruire il futuro, per nessuno: soltanto una pace giusta e la libertà per tutti potranno rappresentare una speranza per i popoli israeliano e palestinese, i quali hanno entrambi i diritto di esistere, con eguali diritti, in una terra che ha visto correre sin troppo sangue, e in cui la violenza non ha fatto che generare ulteriore violenza, sempre più terribile
Non volteremo la testa dall’altra parte, e continueremo a chiedere con tutte le nostre forze che non lo faccia nemmeno chi rappresenta il nostro Paese agli occhi del mondo”.
