“Scompenso cardiaco”, se ne parla in una conferenza a San Felice giovedì 16 ottobre
SAN FELICE SUL PANARO - Giovedì 16 ottobre, presso la Sala consiliare di San Felice sul Panaro, alle ore 20.30, è in programma la conferenza "Scompenso cardiaco: dalla prevenzione alla cura, un percorso condiviso". A moderare l'incontro sarà Sonia Menghini, medico chirurgo specializzato in Cardiologia, direttrice sanitaria della Croce Blu di San Felice, Medolla e Massa Finalese. I relatori saranno: Carlo Ratti, direttore U.O.C Cardiologia dell'ospedale di Mirandola, Claudia Pollastri, medico di Medicina generale, Annamaria Ferraresi, direttrice del Distretto sanitario di Mirandola, ed Emanuele Masia, coordinatore infermieristico U.O.C Cardiologia dell'ospedale di Mirandola.
