Settimana della Salute Mentale: domenica 19 ottobre a Modena Vivian Lamarque e la storia del liutaio Wandrè

MODENA - "Se qualcuno non crede alla psicoanalisi - diceva Freud - non resta che lasciare a lui il compito di trovarsi da solo le spiegazioni del caso". La poetessa premio Strega Vivian Lamarque, invece, nella psicoterapia ci crede eccome, come scrive lei stessa: "Se lei muore da chi vado?" chiesi al mio Dott. B.M. fin dal primo giorno d'analisi. Io avevo 38 anni e lui 50, ora ne abbiamo circa un'ottantina e una novantina, ma ancora qualche volta sento la necessità di porgli domande via whatspp, di inviargli un sogno via e-mail, di chiedergli lumi. Che fortunata sono stata, quanta strada abbiamo fatto insieme".

Vivian Lamarque è ospite d'eccezione della XV edizione di Màt, settimana della Salute Mentale domani, domenica 19 ottobre a Modena con un reading e dibattito: a 38 anni l'autrice, dopo decenni di vita difficoltosa, intraprende un trattamento psicoterapeutico. Ha così inizio il viaggio più lungo della sua vita, che lei immortala nella piccola trilogia dedicata al dottor B. M. (‟Il signore d'oro", ‟Il signore degli spaventati", ‟Poesie dando del lei"). Versi d'analisi, d'amore transferale, che le hanno permesso, grazie alla poesia, di uscire dalla ‟stanza", di riscoprire e rileggere la realtà (alle 17.00 presso Spazio Nuovo, Via IV Novembre 40/B, Modena).

A Castelfranco, sempre domani poimeriggio, "Accordi fuori dal coro: Wandrè e l'arte del pensare diverso" racconta la storia di Wandrè Pioli, il liutaio più rivoluzionario del XX secolo, che mise la fantasia alla guida di una fabbrica, superando il modello Olivetti e dimostrando che è proprio nel contrario e nel diverso che più spesso si nascondono le intuizioni geniali. Al Talk & Play partecipano Marco Ballestri e artisti e musicisti (alle 17.30 al Teatro Dadà, Piazza Curiel 26, Castelfranco Emilia MO).

