Sicurezza a Carpi, Bonzanini (Lega): “Serve il pugno duro”

CARPI - Nota stampa da parte di Giulio Bonzanini (Lega Carpi):

"Un branco di ragazzini nullafacenti, senza rispetto né per la città né per le persone, che accerchiano e picchiano dei coetanei in pieno centro, all’ombra del Duomo, per racimolare qualche spicciolo. Ecco a cosa siamo arrivati. Altro che socializzazione e integrazione, qui servono fermezza e decisione, per rimettere in riga chi bighellona e crea rogne ai cittadini perbene. Non è più accettabile che a Carpi famiglie e ragazzi onesti debbano avere paura di fare una semplice passeggiata la sera. È un'assurdità che si consuma sotto gli occhi di tutti, nella manifesta impotenza di chi amministra e continua a minimizzare raccontando che "sono percezioni".