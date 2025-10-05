“Sogni cinema e illusione”, la cronaca della giornata a Tresigallo – FOTO E VIDEO
Si è svolta domenica 5 ottobre 2025 la manifestazione "Sogni cinema e illusione", che ha portato a Tresigallo, la città metafisica del Ferrarese la squadra di Villaggio Fantozzi capitanata dal fotografo Roberto Gatti. Dopo i grandi successi degli scorsi anni sia con la rievocazione dedicata al personaggio di Paolo Villaggio sia con CineValley a San Felice sul Panaro quest'anno ci si è spostati nella vicina provincia ferrarese.
Una scelta che a quanto pare ha penalizzato e fedelissimi i fedelissimi modenesi che a un'ora e mezza di distanza evidentemente non se la sono sentita di avventurarsi. Complice anche un vento da bora triestina e la giornata grigia non si può dire che la manifestazione abbia attirato folto pubblico.
Peccato, perché la qualità è sempre quella a cui siamo abituati: alta, molto alta. Anche se quest'anno non c'era il regista Paolo Galassi - impegnato alla regia e alla promozione dei suoi ultimi film - a guidare lo spettacolo c'era Roberto Gatti, declinato in chiave felliniana, che non l'ha fatto rimpiangere.
Sempre tantissimi, poi, i fotografi che sono accorsi da ogni parte del nord Italia: l'occasione è infatti ghiotta per fare delle foto uniche e originali, tra lo spettacolo e i set appositamente predisposti. I 200 figuranti che si sono prestati sono ormai avvezzi e rodati, i costumi sono curatissimi e originali e l'abitudine alle pose da vezzo è diventata ormai a livello praticamente professionale. Lo spettacolo, della durata di circa un'ora, si è concentrato sulle scene dei film del cuore, quindi Fantozzi ma soprattutto Fellini e Amarcord, La Dolce Vita e Nuovo cinema Paradiso e un omaggio al grande Mario Lasalandra, padre del magico carnevale sanfeliciano e a Tresigallo con scene metafisiche e trascendente.
Tra gli ospiti della manifestazione, c'era anche Stefano Sconosciuto che da San Felice è arrivato con la sua 500 color crema:
LA FOTOGALLERY DELLA GIORNATA, TRA BACKSTAGE E ON STAGE
