“Sogni cinema e illusione”, la cronaca della giornata a Tresigallo – FOTO E VIDEO

Di Antonella Cardone

Si è svolta domenica 5 ottobre 2025 la manifestazione "Sogni cinema e illusione", che ha portato a Tresigallo, la città metafisica del Ferrarese la squadra di Villaggio Fantozzi capitanata dal fotografo Roberto Gatti. Dopo i grandi successi degli scorsi anni sia con la rievocazione dedicata al personaggio di Paolo Villaggio sia con CineValley a San Felice sul Panaro quest'anno ci si è spostati nella vicina provincia ferrarese.

Una scelta che a quanto pare ha penalizzato e fedelissimi i fedelissimi modenesi che a un'ora e mezza di distanza evidentemente non se la sono sentita di avventurarsi. Complice anche un vento da bora triestina e la giornata grigia non si può dire che la manifestazione abbia attirato folto pubblico.

Peccato, perché la qualità è sempre quella a cui siamo abituati: alta, molto alta. Anche se quest'anno non c'era il regista Paolo Galassi - impegnato alla regia e alla promozione dei suoi ultimi film - a guidare lo spettacolo c'era Roberto Gatti, declinato in chiave felliniana, che non l'ha fatto rimpiangere.

Sempre tantissimi, poi, i fotografi che sono accorsi da ogni parte del nord Italia: l'occasione è infatti ghiotta per fare delle foto uniche e originali, tra lo spettacolo e i set appositamente predisposti. I 200 figuranti che si sono prestati sono ormai avvezzi e rodati, i costumi sono curatissimi e originali e l'abitudine alle pose da vezzo è diventata ormai a livello praticamente professionale. Lo spettacolo, della durata di circa un'ora, si è concentrato sulle scene dei film del cuore, quindi Fantozzi ma soprattutto Fellini e Amarcord, La Dolce Vita e Nuovo cinema Paradiso e un omaggio al grande Mario Lasalandra, padre del magico carnevale sanfeliciano e a Tresigallo con scene metafisiche e trascendente.

Tra gli ospiti della manifestazione, c'era anche Stefano Sconosciuto che da San Felice è arrivato con la sua 500 color crema:

LA FOTOGALLERY DELLA GIORNATA, TRA BACKSTAGE E ON STAGE

La manifestazione sanfeliciana a Tresigallo rinsalda l'alleanza trai due Comuni che hanno recentemente stretto un patto di amicizia. Ecco il commento di Michele Goldoni, sindaco di San Felice sul Panaro, e Mirko Perelli, primo cittadino della città metafisica ferrarese.