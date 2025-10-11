Soliera, Lega Nord: “Il gruppo Sinistra Ambientalista usa la sala del Municipio per fare propaganda elettorale”
SOLIERA - "Il Municipio non è una Casa del Popolo!"
Questo il monito di Paolo Vincenzi, Consigliere comunale del "Gruppo misto Lega Soliera" che critica l'incongruenza tra il comportamento del Gruppo consiliare ''Sinistra ambientalista per Soliera'' e il Regolamento dagli stessi votato recentemente.
Vincenzi in una nota scrive: "Un anno fa, nelle prime battute dell'attuale legislatura, il Consiglio comunale di Soliera ha approvato un odg che attribuisce la facoltà ai singoli Gruppi consiliari di usufruire di una sala all'interno del Municipio per le proprie finalità istituzionali. Nelle disposizioni sull'utilizzo del locale, è specificato a chiare lettere che ''la sala non potrà essere utilizzata come sede sociale di partiti/gruppi politici che la utilizzano'' e ''la sala non è utilizzabile come sede di propaganda elettorale''.
Senonché, in questi giorni, campeggia sulle pagine social del gruppo ''Sinistra ambientalista per Soliera'' (alias AVS)', il tronfio annuncio dell'istituzione di un circolo del partito all'interno della sopra citata sala del Municipio. Evidentemente in spregio al regolamento che il medesimo gruppo consiliare ha approvato.
Il capogruppo (nonché unico membro) di sinistra ambientalista, che da mesi in Consiglio ci delizia con coinvolgenti e appassionate lezioni di geopolitica e diritto internazionale, inciampa poi rovinosamente tra le righe di un banale regolamento comunale? O forse, coinvolto emotivamente dalle avventure giudiziarie della nuova santa patrona delle sinistre, Ilaria Salis, il nostro collega Consigliere si sia sentito in dovere di emulare l'impunita Europarlamentare impiantando un circolo di partito in Municipio?
I "kompagni" di oggi perdono il pelo (e i valori della sinistra di una volta) ma non il vizio, utilizzando impropriamente il patrimonio dei solieresi come se fossero beni di partito e trasformando così il Municipio in una novella ''Casa del Popolo'''.
