Statue in bronzo rubate al cimitero urbano di Carpi, saranno installate telecamere

CARPI - Come riporta la "Gazzetta di Modena", al cimitero urbano di Carpi sono andati in scena furti in serie di statue in bronzo che erano posizionate su alcune tombe. L'ultimo furto sarebbe avvenuto lunedì, ma in totale, nel corso degli ultimi mesi, le sottrazioni di queste opere sarebbero state ben 19, anche se alcune statue sarebbero state ritrovate in quanto i ladri non sarebbero riusciti a portarle fuori dal cimitero, all'interno del quale erano entrati dopo avere rotto la recinzione esterna.

Ora il Comune ha deciso di installare delle telecamere di videosorveglianza per monitorare l'area e poter identificare gli autori dei furti se questi dovessero ripetersi. Perchè vengano posizionate servirà ancora qualche settimana, ma intanto l'iter sta procedendo speditamente.

