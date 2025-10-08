Stupro a San Damaso, il 19enne arrestato ammette le proprie responsabilità davanti al Gip
MODENA - Il ragazzo di 19 anni arrestato lo scorso venerdì dalla Polizia di Stato in quanto ritenuto responsabile dello stupro avvenuto lo scorso 19 agosto, ai danni di una donna di 50 anni, lungo la ciclabile "Vivi Natura" di San Damaso, ha confessato, ammettendo i fatti di cui era accusato davanti al Gip che lo ha interrogato per circa un'ora.
Il giovane, spiega la sua avvocata, "ha detto che non si capacita di come abbia potuto compiere una cosa tanto orribile. Sa che l'ha fatto lui, ma non si riconosce in quello che ha fatto. Ha vissuto come una sorta di sollievo l'arresto di venerdì perchè finalmente ha potuto parlare con qualcuno di quello che era successo". Per il 19enne, l'avvocata ha chiesto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
- Carpi, scontro tra auto e bici in via Nuova Ponente: grave una donna di 31 anni
- Ucman, sabato 11 ottobre a Medolla si presentano i nuovi punti di informazione turistica
- Stupro a San Damaso, il 19enne arrestato ammette le proprie responsabilità davanti al Gip
- Finale Emilia, il programma degli eventi di Manitese nel mese di ottobre
- Bomporto, semaforo guasto tra via Nazionale e via Ravarino-Carpi
- Carenze igienico-sanitarie in una farmacia della Bassa, oltre 10mila euro di multa al legale responsabile
- Al Policlinico di Modena un seminario del dr. Brydon Bennet sul processo di sviluppo dei farmaci
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre