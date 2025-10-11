Tragedia nel Reggiano, ragazzino modenese di 13 anni si tuffa nel Secchia e muore annegato
REGGIO EMILIA - Tragedia a Castellarano dove un ragazzino residente a Fiorano Modenese nel pomeriggio di sabato 11 ottobre si è tuffato nel Secchia senza più riemergere.
Secondo una prima ricostruzione, il 13enne era in compagnia di alcuni amici sulla riva del fiume, nel tratto tra San Michele dei Mucchietti e Castellarano.
Entrato in acqua per fare il bagno, non è più riemerso ed è stato trascinato via dalla corrente.
Sul posto i sanitari e l’elisoccorso del 118, l’elicottero dei vigili del fuoco e i Carabinieri.
Purtroppo, il cadavere del ragazzino è stato trovato dai sommozzatori.
La vittima è un 13enne di origini straniere
Pare che il ragazzino non sapesse nuotare bene.
