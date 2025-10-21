Unimore chiude le celebrazioni per gli 850 anni con un omaggio a Bernardino Ramazzini

MODENA, REGGIO EMILIA - Si concludono con un grande evento dedicato a Bernardino Ramazzini, medico modenese e fondatore della Medicina del Lavoro, le celebrazioni per l’850° anniversario dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’incontro “L'eredità duratura di Bernardino Ramazzini: plasmare la salute sul posto di lavoro e nelle comunità di domani” si terrà giovedì 23 ottobre presso il Dipartimento di Giurisprudenza (Via San Geminiano 3, Modena), dalle ore 9.00 alle 17.00, e sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale tv.unimore.it . L’evento, promosso dal gruppo di Medicina del Lavoro Unimore con la collaborazione del Collegium Ramazzini e di numerose istituzioni scientifiche internazionali, vuole rendere omaggio all’eredità scientifica e umanistica di Ramazzini, il cui approccio innovativo alla salute pubblica e alla prevenzione resta di straordinaria attualità. Ad aprire la giornata saranno i saluti del rettore Carlo Adolfo Porro, di Roberto Lucchini e Alberto Modenese (Medicina del Lavoro Unimore), Melissa McDiarmid (presidente del Collegium Ramazzini) e Daniele Mandrioli (direttore scientifico dell’Istituto Ramazzini).

Il programma della giornata prevede interventi di esperti di fama mondiale, tra cui Arthur Frank (Drexel University), Kurt Straif (ISGlobal, Barcellona), Sara De Matteis (Università di Torino), Sergio Pecorelli (Fondazione Lorenzini) e Florencia Harari (Università di Göteborg). Le sessioni, articolate in tre momenti – Lezioni dalla Storia, Le Sfide del Presente e Le Sfide del Futuro – offriranno un confronto interdisciplinare su temi cruciali come il cambiamento climatico, la prevenzione delle malattie professionali, le nuove tecnologie e la salute nei luoghi di lavoro. A completare il programma, un momento musicale con l’ensemble vocale e strumentale di Unimore diretto dalla Maestra Antonella Coppi, con brani del Seicento e Settecento, e un percorso espositivo dedicato a documenti e reperti originali dell’epoca di Ramazzini, tra cui rare edizioni del celebre De Morbis Artificum Diatriba.

L’opera di Ramazzini, pubblicata nel 1700 e considerata il primo trattato sistematico sulle malattie professionali, continua a ispirare la medicina moderna per la sua attenzione alla persona, al contesto sociale e alla prevenzione. Come ricordano gli organizzatori, “la lezione di Ramazzini ci invita a guardare alla salute dei lavoratori e delle comunità in un mondo in continua trasformazione, dalle esposizioni ai metalli e ai rischi ambientali fino all’impatto dell’intelligenza artificiale.

Per maggiori dettagli: https://www.occmed.unimore.it/ da-bernardino-ramazzini-al- presente-e-al-futuro-2/

