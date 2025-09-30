Valeria Parrella racconta Modena nel terzo incontro di “Morgante”

MODENA - C’è un giardino quasi segreto nel cuore di Modena, dietro le mura di Palazzo Coccapani, in corso Vittorio Emanuele II 59. Giovedì 2 ottobre, alle 19, quello spazio poco conosciuto e sorprendente si apre al pubblico per accogliere la voce di una delle scrittrici più intense e riconosciute della narrativa italiana contemporanea: Valeria Parrella. L’occasione è il terzo appuntamento della rassegna “Morgante. Il giardino dei racconti di Palazzo Coccapani”, ideata e curata da Beppe Cottafavi, che per quattro giovedì consecutivi trasforma il palazzo in un palcoscenico dedicato alla parola letteraria. Parrella presenta “Canalgrande. Dov’è l’acqua a Modena?”, appena uscito per Il Dondolo, la casa editrice digitale del Comune. È la prima puntata di un romanzo in progress, pensato come un feuilleton contemporaneo: una forma antica che torna a nuova vita e si apre alla serialità del presente. Nel suo racconto, Modena e Napoli si incontrano e si confondono, la memoria personale si intreccia all’invenzione, le figure reali convivono con quelle immaginate. Al centro, c’è una città che si lascia scoprire in un modo inedito, in controluce, grazie allo sguardo di chi è appena arrivato e già la attraversa con la sensibilità dello scrittore.

“La misura del racconto è un piccolo miracolo – osserva Parrella – un luogo della letteratura dove ‘piccolo’ non diminuisce la quantità del miracolo, ma la rende esatta”.

È con questo passo, con questa precisione, che la scrittrice napoletana racconta Modena, la sua nuova città d’adozione. Dopo aver vissuto sempre a Napoli – che per lei non è solo una città ma un modo di stare al mondo – Parrella sceglie Modena, e da questa scelta nasce un racconto che è al tempo stesso tradimento e rinascita. Dentro “Canalgrande. Dov’è l’acqua a Modena?” troviamo una scrittrice napoletana che arriva in città e si trova immersa in un’onomastica che evoca una Venezia in esilio: Canalgrande, Canalchiaro, Canalino. Tre corsi senz’acqua. La domanda diventa inevitabile: dov’è finita l’acqua di Modena? E mentre al bar sorseggia un caffè, un incontro inatteso la ferma: una vecchietta che attraversa la strada. Un’apparizione, una ‘personaggia’ assoluta, che Parrella osserva con l’attenzione spietata e devota degli scrittori quando interrompono la scrittura per guardare. È in quell’attimo sospeso che la città si arresta, il tempo resta impigliato e il quotidiano si fa epifania. Il progetto di Parrella, tra i più originali della narrativa italiana, porta a Modena una scrittura che ha già incantato pubblico e critica. Autrice di romanzi tradotti all’estero, finalista al Premio Strega con “Per grazia ricevuta” e con “Almarina”, vincitrice del Campiello Opera Prima e del Mondello, Parrella sa trasformare il dettaglio in visione, il gesto comune in rivelazione. Il pubblico di “Morgante” può così incontrarla in un dialogo che promette di essere non solo una presentazione, ma un vero viaggio nell’immaginario letterario della città. E per chi lo vorrà, grazie alla collaborazione con l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, sarà possibile anche scoprire i tesori monumentali di Palazzo Coccapani attraverso visite guidate (su prenotazione obbligatoria: [email protected])

