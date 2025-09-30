Al via la “Festa del Racconto”, Marcello Fois mercoledì 1° ottobre a Soliera

SOLIERA - E' Marcello Fois a dare il via alla Festa del Racconto, in programma dall'1 al 5 ottobre a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera. Obiettivo di questa XX edizione è esplorare la narrazione in tutte le sue forme, da orale a scritta, portando il racconto nei luoghi più significativi dei quattro Comuni coinvolti che saranno animati di eventi letterari, incontri, reading, spettacoli e conversazioni pubbliche. Marcello Fois, intervistato da Pierluigi Senatore, apre a Soliera questa ventesima edizione di Festa con l'incontro "L'immensa distrazione dalla morte", ad accesso libero e gratuito, mercoledì 1 ottobre alle ore 21 presso il Nuovo Cinema Teatro Italia. Lo scrittore presenterà il suo ultimo libro L'immensa distrazione edito da Einaudi, un grande affresco familiare del Novecento che ci porta dalla Sardegna dei Chironi a un'Emilia mitica e concretissima, fatta di campi, allevamenti, industrie e immense pianure. Ettore Manfredini è l'eroe errante di questo racconto picaresco che prende a vagare per la propria esistenza, ripercorrendo in lungo e in largo un secolo di vita, il Novecento. Tutto si mescola e si confonde, si spariglia e si ricombina: il mattatoio di famiglia che si trasforma in un impero, le sei gravidanze della moglie, l'orrore dell'Olocausto che riecheggia ancora nei sogni. E poi arresti, morti sospette, il terrorismo e le stragi.

Marcello Fois è nato a Nuoro nel 1960 e vive a Bologna. E' uno scrittore, commediografo e sceneggiatore italiano. I suoi libri sono tradotti in molte lingue. Con Nel tempo di mezzo (Einaudi), pubblicato nel 2012, è stato finalista al premio Campiello e al premio Strega. La XX edizione della Festa del Racconto, il cui programma è ideato da Sonia Folin, continua nei prossimi giorni, fino a domenica 5 ottobre, a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera coinvolgendo alcuni dei nomi più prestigiosi della letteratura e del giornalismo nazionali e internazionali, tra cui Paolo Giordano, Domenico Starnone, Elena Stancanelli, Alicia Giménez-Bartlett, Tania Branigan, Luca Sofri, Francesco Costa, Stefano Nazzi, Paola Caridi, Daniele Kong, Zuzu, Valeria Parrella, Teresa Ciabatti, Antonio Albanese, Matteo Nucci, Felicia Kingsley, Chiara Francini, Piergiorgio Pulixi, Marco Malvaldi, Paolo Di Paolo, Paolo Nori e molti altri.

