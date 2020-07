Caccia, Gibertoni (Misto): “Fermare gli abbattimenti di fauna selvatica”

Fermare la caccia e l’abbattimento di specie con numero di esemplari limitati sul territorio regionale e, per le restanti specie, limitare le percentuali di abbattimento riducendo il periodo di caccia. Lo chiede Giulia Gibertoni (Gruppo misto), che con un’interrogazione sollecita la Giunta a potenziare il monitoraggio della fauna selvatica in regione con una vera banca dati pubblica e accessibile.

La consigliera del Misto porta alcuni dati: sono 33.375 gli abbattimenti di caprioli in sole tre stagioni venatorie, RPT+++76.480 +++i cinghiali, 1.338 i daini abbattuti nella stagione 2017-2018 (un quarto della popolazione totale), mentre solo nella provincia di Rimini la percentuale sale con l’abbattimento del 40 per cento dei daini esistenti. “Per la corretta pianificazione della gestione faunistica bisogna prevedere una approfondita conoscenza della presenza e dello status delle popolazioni di fauna selvatica presenti sul territorio”, rimarca Gibertoni. “Serve una vera discontinuità, in materia venatoria, rispetto alle politiche messe in campo fino ad oggi. Si metta in evidenza la reale situazione critica in tema di biodiversità e non ci si faccia influenzare dalle lobby della caccia e degli armaioli.”

Per quanto riguarda gli incidenti stradali che vedono coinvolti animali selvatici, secondo Gibertoni servirebbe “limitare la caccia, sensibilizzare e informare gli automobilisti, poco consapevoli di questi rischi e costruire ponti o sottopassaggi per l’attraversamento della fauna selvatica.” Ma anche curare progetti per tutelare la biodiversità e sperimentare sistemi radar e infrarossi (catadiottri colorati su paracarri e paletti o centraline di segnalazione) che spaventino gli animali in avvicinamento creando così una barriera “virtuale” tra gli animali e le auto.

