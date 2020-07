Carpi, stampa nazionale interessata agli eco-incentivi del Comune

CARPI – I provvedimenti del Comune per la mobilità sostenibile stanno suscitando l’interesse della stampa nazionale: il Venerdì di Repubblica, in edicola venerdì 17 luglio, dedica una foto-notizia all’incentivo chilometrico di 20 centesimi per chi si reca al lavoro in bicicletta o a piedi; sabato 18 luglio radio Capital ospiterà un’intervista al Sindaco Alberto Bellelli.

Il supplemento settimanale del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari riporta a pagina 41 un’immagine di piazza dei Martiri (realizzata dal fotografo modenese Roberto Brancolini) sopra al titolo « Qui Carpi. Al lavoro a piedi o in bici / un chilometro vale 20 centesimi » con un breve testo per spiegare come funziona l’incentivo erogato dal Comune.

L’emittente radiofonica nazionale del Gruppo Gedi invece ospiterà il primo cittadino domani, sabato 18 luglio, verso le 8:30: Bellelli sarà intervistato dalla giornalista Silvia Mobili, conduttrice del programma “On Air“.

Radio Capital trasmette sulla frequenza di 88,6 MHz, inoltre si può ascoltare anche sul sito www.capital.it

