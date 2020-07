Certificati EUR 1, cosa cambia per chi esporta dal 21 luglio 2020

Entrerà in vigore il prossimo 21 luglio, allo scadere dell’ultima proroga concessa, il nuovo sistema di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1. Non sarà, infatti, più possibile ottenere certificati previdimati dall’Agenzia delle Dogane, con eventuale conseguenza il rallentamento dell’export. CNA Modena, insieme al partner Mantova EXPORT, organizza un webinar lunedì 20 luglio alle ore 15, per rispondere a tutte le domande legate a questo cambiamento, dalle conseguenze operative per le aziende esportatrici a come fare per richiedere lo status di esportatore autorizzato, passando per la documentazione necessaria per dimostrare l’eventuale origine preferenziale delle proprie merci. Oltre a fare il punto delle novità, CNA presenterà il proprio supporto alle imprese che esportano per rispettare gli obblighi normativi in vista dell’entrata in vigore del nuovo sistema. Relatore dell’incontro sarà Alessandro Dotti, Direttore di Mantova Export. Introduzione di Ilaria Franchini, Referente Servizio Internazionalizzazione CNA, dopo i saluti di Claudio Medici, Presidente CNA Modena. Iscrizioni su Eventbrite.

