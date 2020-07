Concordia, pattinaggio su rotelle, Stefanini: “Bentornate alle nostre atlete!”

CONCORDIA SULLA SECCHIA – L’Assessore Aldo Stefanini ha annunciato e dato il bentornato alle atlete del pattinaggio su rotelle. Riportiamo il suo saluto in forma integrale:

Si allarga la famiglia degli sport concordiesi grazie ai lavori di manutenzione provvisoria della pista di pattinaggio del campo sportivo, realizzati con il preciso obiettivo di accogliere le esigenze delle pattinatrici su rotelle e la necessità di offrire loro uno spazio dove allenarsi.

Grazie alla manutenzione della pista e agli allenamenti che qui verranno svolti, le atlete a breve costituiranno una società di pattinaggio con sede a Concordia.

I tecnici federali, che hanno effettuato il sopralluogo, hanno espresso soddisfazione nell’avere questa pista a disposizione e ora, dopo la manutenzione, in uno stato ottimale per l’utilizzo.

Prosegue anche attraverso questa manutenzione l’obiettivo dell’amministrazione di riqualificare il campo sportivo.

Sono in corso i lavori, iniziati il 17 giugno, di manutenzione straordinaria della siepe e delle alberature perimetrali al termine dei quali avverrà la posa di ombreggianti. L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione dell’intera struttura che prevede anche l’installazione di cancelli in sostituzione delle reti attualmente esistenti e in condizioni di degrado.

Entro l’autunno inizierà la costruzione della nuova palestra e la completa riqualificazione dell’area verde antistante, con il posizionamento di un campo da calcetto sintetico.

A nome dell’amministrazione desidero ringraziare l’ufficio tecnico che in tempi rapidi ha provveduto all’iter per la sistemazione della pista di pattinaggio, riuscendo così a offrire un’area idonea agli allenamenti.

Ringrazio le famiglie delle nostre atlete per la fiducia e per la tenacia dimostrata nel voler realizzare gli allenamenti in uno spazio da troppo tempo non utilizzato. Abbiamo delle atlete che gareggiano in campionati regionali, nazionali e internazionali, raggiungendo ottimi piazzamenti. È motivo di orgoglio poterle avere nuovamente a Concordia.

Alessia Govoni: 13^ campionato italiano libero UISP

Alessia Manicardi: 2^ campionato italiano di obbligatori UISP e 3^ campionati italiani libero UISP

Viola Coa: 9^campionato italiano libero UISP e

4^ regionali libero UISP

Gloria Gasperi: 2^ regionali obbligatori Uisp, 6^ regionali libero UISP, 14^ Campionati italiani libero UISP

QUARTETTO: seconde al contest International Skate Award 2020 Firenze.

Ben tornate a Concordia alle nostre pattinatrici!

Assessore Aldo Stefanini