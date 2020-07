Felicitrack! è il nuovo programma su Radio Carpi Nuova TV

CARPI – “Sarà un programma all’insegna della spensieratezza e dell’allegria”, così Francesco Natale, il conduttore di Felicitrack!, il nuovo programma web di Radio Carpi Nuova TV in onda domenica 26 luglio e le altre tre domeniche a seguire. Felicitrack! è stato realizzato interamente da giovani intenzionati a donare, in una manciata di minuti, un sorriso in un tempo di tragedia. Per farlo hanno utilizzato il web, uno dei più potenti strumenti di oggi, cercando di dimostrare che esso ha un grande potenziale che può essere sfruttato anche per costruire cose piacevoli. Durante il programma si alterneranno freneticamente segmenti di vario tipo: dai “doppiaggi sbagliati” di scene di film celebri a giochi a premi in esterna girati nel pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio. Infine non poteva certo mancare una mascotte. A scatenare l’ilarità degli spettatori con i suoi sketch comici con Francesco Natale c’è Billy, un pupazzo birbante che diverrà sicuramente l’idolo dei più piccoli.

