Gibertoni (Misto): “Ponti per attraversamento animali selvatici, coordinare amministrazioni provinciali”

“Favorire l’attraversamento su strade e autostrade della fauna locale”. È Giulia Gibertoni (Misto) a chiedere, con un’interrogazione rivolta al governo regionale “la realizzazione, sulla rete stradale esistente del territorio regionale e non solo su quella di nuova progettazione, corridoi per gli animali selvatici, a tutele degli utenti della strada e degli stessi animali”.

In particolare, la consigliere richiede un coinvolgimento di tutte le amministrazioni provinciali della regione, per arrivare a scelte omogenee su tutto il territorio emiliano-romagnolo, sollecitando quindi la Regione Emilia-Romagna, che avrebbe l’onere di coordinare questo tipo di operazioni, “a disporre un finanziamento specifico, rivolto agli stessi enti provinciali, per eseguire gli interventi necessari”.

Ad esempio, spiega Gibertoni, “in Olanda il problema è stato risolto con i wildlife bridges, veri e propri ponti per animali selvatici, costruiti proprio allo scopo di favorire l’attraversamento delle autostrade alla fauna locale senza rischi e pericoli, né per i guidatori né per gli animali”.

Nell’atto la politica modenese cita anche il recente “incidente stradale mortale avvenuto solo ieri sulla complanare sud a San Lazzaro di Savena, nel bolognese, imputabile, a quanto pare, a un cinghiale che stava attraversando la carreggiata”.

La consigliera rimarca poi di avere presentato all’esecutivo già a maggio un atto sullo stesso tema, ma senza aver ricevuto risposta adeguata dall’assessorato.

