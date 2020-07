I Rulli Frulli in piazza Montecitorio per l’evento “Nutriamo l’inclusione”

Mercoledì 29 luglio in piazza Montecitorio, PizzAut nutriamo l’inclusione e Il Tortellante insieme la Banda Rulli Frulli hanno offerto a deputati e senatori pizza, tortellini e un concerto musicale. Lo hanno fatto per spiegare che ci sono tanti modi di fare inclusione sociale e che valorizzare le capacità di ognuno è una risorsa per tutti. L’evento “nutriamo l’inclusione” organizzato da Eugenio Comincini ha chiamato alla partecipazione tre realtà inclusive che offrono opportunità lavorative a ragazzi diversamente abili. C’è stato l’incontro col deputato Guglielmo Golinelli, il sottosegretario di stato al ministero di Giustizia Vittorio Ferraresi e la ministra dell’agricoltura Teresa Bellanova. E anche un sipario musicale con il premier Giuseppe Conte. Di seguito, la dichiarazione dei Rulli Frulli sull’evento:

Oggi tre realtà si sono messe in gioco per parlare di integrazione e spiegare quello che le realtà inclusive sono capaci di fare. Grazie al senatore Eugenio Comincini lo abbiamo fatto nel modo che ci viene più naturale: facendo. C’è chi ha cucinato tortellini e chi ha offerto pizze appena sfornate. Noi abbiamo suonato i nostri tamburi e siamo pieni d’orgoglio per il coinvolgimento che i ministri ci hanno dimostrato mettendosi in gioco e suonando insieme a noi.

Come Rulli Frulli e come Fondazione Scuola di Musica Carlo & Guglielmo Andreoli siamo attenti alla tematica dell’inclusione sociale non solo a scuola ma anche come possibilità di lavoro e futuro per tutti i ragazzi. Torniamo a casa emozionati per l’entusiasmo che ci hanno mostrato i ministri e felici di averlo condiviso con realtà fantastiche come PizzAut nutriamo l’inclusione e Il Tortellante. Grazie sincero va di nuovo al senatore Comincini per aver reso possibile tutto questo.