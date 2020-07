“Idee per la ripresa”: gli Ingegneri di Modena si confrontano con economisti, imprenditori, scienziati, politici ed imprenditori

Giovedì 16 luglio un webinar organizzato dall’Ordine degli Ingegneri presenterà le riflessioni e gli spunti per il cambiamento di 20 protagonisti del mondo economico, professionale, politico e civile: tra i relatori figurano l’immunologo Andrea Cossarizza, la biologa Barbara Gallavotti, il prof. Andrea Landi, i giornalisti Giovanni Tizian ed Eliana Liotta.

La ripresa post-pandemia richiede nuovi approcci e cambi di mentalità per tantissimi aspetti della nostra vita: dall’economia all’istruzione, dall’organizzazione del lavoro all’ambiente, dalla cultura alla socialità, dall’informazione ai modi di pensare e vivere gli spazi urbani. L’impatto del Covid-19 ha costituito e costituirà un fortissimo momento di crisi, ma anche una straordinaria opportunità per ripensare il nostro modello di società.

Per ragionare sui cambiamenti che ci attendono e mettere a confronto le idee di esperti in diversi settori, l’Ordine degli Ingegneri di Modena ha organizzato per giovedì 16 luglio a partire dalle ore 17,30 un webinar dal titolo “Pillole di ripresa”, nel quale i professionisti di area tecnica si confronteranno con economisti, imprenditori, scienziati, politici, imprenditori e giornalisti.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di 20 protagonisti del mondo accademico, professionale, scientifico, politico e della società civile, in un format inedito che prevede per ogni relatore un tempo massimo di cinque minuti (pillole, appunto) ed interventi articolati in quattro aree tematiche: professioni, ambiente, economia e società.

Tra i relatori figurano nomi di rilievo nazionale in ambito scientifico come l’immunologo Andrea Cossarizza e la biologa Barbara Gallavotti, docenti universitari quali il prof. Andrea Landi, esponenti del mondo economico locale (Raffaele Vosino, Marco Poggi), giornalisti (Giovanni Tizian ed Eliana Liotta), imprenditori (Cristina Manfredini, Pierpaolo Casini), attivisti ambientali (Marco Cappato, Piero Milani), insegnanti (Tina De Falco), amministratori pubblici locali (Alessandra Filippi) ed operatori della cultura (Celeste Costantino). Il mondo delle professioni sarà rappresentato da Anna Allesina (Presidente Ordine Architetti di Modena), Luca Bertoni (Presidente Ordine Ingegneri di Lodi) e dagli Ingegneri modenesi Mario Ascari, Michele Fattori, Ivano Lugli.

“Nell’organizzare questo evento – sottolinea Gabriele Giacobazzi, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Modena – siamo partiti da un’idea (far sì che la crisi diventi un’opportunità per migliorare le nostre vite), declinandola nell’obiettivo di raccogliere un numero significativo di riflessioni qualificate sui cambiamenti stabili introdotti nelle nostre vite dalla pandemia. Idee, proposte e contributi per il rilancio che il nostro Ordine professionale intende elaborare in successivi momenti di approfondimento, i cui esiti saranno sottoposti all’attenzione degli amministratori locali e della cittadinanza”.

