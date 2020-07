Il governatore Bonaccini inaugura “…E quindi uscimmo a riveder le stelle”a Sorbara di Bomporto

SORBARA – Le grandi hit anni Settanta-Ottanta protagoniste in piazza Matilde di Canossa, a Sorbara. L’estate di Bomporto entra nel vivo al ritmo della musica disco-soul con il concerto dei Topazio Soul di sabato 1° agosto alle 21, primo appuntamento della rassegna “…E quindi uscimmo a riveder le stelle”, organizzata dal Comune di Bomporto, con il contributo della Regione Emilia Romagna e la preziosa collaborazione delle associazioni Piccole Luci, Porto delle Idee, ViviAmo Sorbara e Festa della Tagliatella.

All’evento parteciperà anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che saluterà artisti e pubblico prima dell’inizio del concerto.

Sul palco di piazza Matilde di Canossa saliranno i Topazio Soul, per far rivivere l’atmosfera degli anni d’oro della Disco e far ballare la piazza al ritmo dei grandi successi dell’epoca, da Barry White ai Bee Gees, dalle Sister Sledge a Renato Zero.

Dopo mesi di chiusura totale, pur con le limitazioni ancora in essere, questa iniziativa rappresenta un momento significativo per la comunità bomportese, una proposta culturale che abbraccia musica e teatro, voluta dall’Amministrazione comunale in questa estate così particolare, nella quale tutte le manifestazioni tradizionali sono state sospese.

La rassegna “…E quindi uscimmo a riveder le stelle” proseguirà con altre due serate, sabato 8 agosto a Solara e sabato 22 agosto a Bomporto. Tutti gli eventi si svolgeranno in sicurezza e nel pieno rispetto delle linee guida indicate dalla Regione Emilia Romagna in materia di manifestazioni pubbliche; è consigliata la prenotazione ed è previsto l’utilizzo delle mascherine e il mantenimento del distanziamento fisico. Per informazioni e prenotazioni, contattare il Servizio Promozione del Territorio del Comune di Bomporto allo 059-800722 o allo 059-800736, oppure inviare una mail a promozione@comune.bomporto.mo.it

