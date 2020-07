Medolla, Youth Lab, l’estate degli adolescenti

MEDOLLA – L’appuntamento è fissato per mercoledì 22 luglio a Medolla, al parco che si affaccia su via Genova, nella zona degli impianti sportivi. Dalle 19 alle 22.30 primo evento di Youth Lab, dedicato alle ragazze e ai ragazzi dai 12 ai 16 anni. Musica, sport, giochi senza frontiere, duelli con spada laser, sfide di Tik Tok, un insegnante della Banda Rulli Frulli per provare a suonare le percussioni e gnocco fritto per tutti i partecipanti. L’iniziativa rientra nella programmazione prevista dal bando dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, e prevede un secondo evento il 26 agosto, sempre in collaborazione con il Comune di Medolla. Ingresso riservato agli iscritti, mentre nel rispetto delle norme anti-Covid in vigore viene garantito il triage all’ingresso, con obbligo di mascherina e sanificazione delle mani. Iscrizioni al 37035366427 o scrivendo a youthlab.on@gmail.com. Gli educatori che organizzano Youth Lab, oltre alle iscrizioni, raccoglieranno direttamente dai partecipanti idee e proposte per i prossimi appuntamenti che vedranno a Medolla protagonisti gli adolescenti.

