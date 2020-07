Mirandola celebra i 20 anni della Zèrla Cooperativa Sociale

MIRANDOLA – Celebrazioni in sala consigliare a Mirandola per i 20 anni di attività della Cooperativa Sociale La Zèrla, che si occupa di inserire nel lavoro persone in difficoltà. Per la ricorrenza, il 3 luglio scorso, erano presenti il presidente, Roberto Ganzerli, Il Sindaco di Mirandola Alberto Greco, l’Assessore al Benessere sociale con delega alle disabilità Giuseppe Forte, mentre è intervenuta per la Regione Emilia Romagna l’Assessore Elly Schlein.

Ganzerli ha colto l’occasione per presentare una serie di nuovi investimenti che amplieranno l’offerta delle attività, e per ricordare qualche numero: in 20 anni, sono stati 450 i ragazzi che hanno usufruito dei percorsi della Zèrla, 25 di questi sono stati assunti dalla cooperativa e 11 sono entrati nel mondo del no profit.

Il Sindaco nel suo intervento, non ha mancato di definire la cooperativa sociale La Zerla, “Una realtà di grande importanza per la risorsa che rappresenta a livello territoriale”.

In scia col primo cittadino, anche l’Assessore Forte che ne ha parlato come “Esempio di sussidiarietà circolare per il sostegno che offre attraverso la propria attività alle persone fragili.”





