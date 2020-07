Mirandola, da destra a sinistra continua la diatriba sull’ospedale

MIRANDOLA – Continua la diatriba sull’ospedale di Mirandola. Roberto Ganzerli (PD) e Platis (FI) hanno diramato note in cui intervengono sulla questione affrontata nella Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria.

Il capogruppo Pd Roberto Ganzerli in Consiglio comunale a Mirandola stigmatizza il voto contrario del solo Comune di Mirandola al documento sulle “Azioni per il potenziamento del sistema socio-sanitario nella Provincia di Modena alla luce dell’emergenza CoviD-19” presentato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria modenese. Ecco il suo commento:

Antonio Platis, Consigliere Provinciale di Forza Italia, ha così commentato: “Nozze con i fichi secchi. Il PD equipari Mirandola a Carpi.” Ecco la nota integrale:

Negli ultimi anni, carte alla mano, il PD si è sempre rifiutato di mettere sullo stesso piano l’ospedale di Mirandola e quello di Carpi e anche all’ultima CTSS il sindaco Muzzarelli non è andato in quella direzione. Leggere che i Sindaci della bassa sono felici del risultato è stucchevole.

L’emergenza sanitaria ha messo a nudo la fragilità del modello emiliano che ha svuotato i centri di provincia per accentrare tutto nei capoluoghi.

Durante la fase acuta del Covid sono stati predisposti nuovi posti letto e anche la terapia intensiva al Santa Maria Bianca. Bisogna confermare questa scelta e la politica deve prendere delle decisioni.

Lunedì 27 in consiglio provinciale sarà discussa e votata proprio la nostra proposta:

– immediato ripristino delle funzionalità e dei reparti in servizio al Santa Maria Bianca prima dell’emergenza Coronavirus;

– avviare in sede di CTSS un serrato confronto, vista l’inaspettata convergenza anche del PD, per mantenere i posti letto di terapia intensiva attivati e per rimodulare l’offerta chirurgica ed ortopedica;

– estendere l’attività pediatrica portando i posti letto da obi a “letti ordinari” con il conseguente potenziamento medico ed infermieristico per garantire il servizio esclusivamente in presenza.