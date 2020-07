Prosegue il ciclo di webinar gratuiti per sfruttare al meglio le tecnologie e i social media

Prosegue martedì 21 luglio il ciclo di webinar, completamente gratuiti, organizzati dal Cat Confesercenti Emilia Romagna promossi all’interno del progetto europeo Mdnet.

Appuntamento – dal titolo “Ristorazione e turismo affrontano nuove sfide. Opportunità del territorio e dei prodotti tipici” – a partire dalle ore 14.30 e fino verso alle 16.00, per approfondire come utilizzare al meglio le tecnologie e i social media per le imprese della filiera alimentare.

“Nel momento storico in cui ci troviamo, prosegue Gianfranco Zinani, Presidente FIEPET – Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici – Confesercenti Modena – occorre utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione. Mai come adesso i nostri esercenti devono attivarsi a livello tecnologico, di comunicazione e condivisione social per promuoversi correttamente e arginare incertezza e confusione. Occorre informare, e farlo nel migliore dei modi. Questi webinar sono un’occasione utile e importante per sfruttare al meglio la tecnologia“.

Proseguono con grande partecipazione i webinar gratuiti organizzati dal Cat Confesercenti Emilia Romagna rivolti agli imprenditori del settore alimentare, dei punti vendita, del turismo, della ristorazione e dell’agricoltura. Nicoletta Polliotto, digital project manager, esperta di food & restaurant marketing e nota conference speaker nel mondo Travel e Digital Food Marketing nonché autrice di diversi testi, affronterà due focus nel corso del webinar: il primo, La ristorazione affronta le sfide del post Coronavirus e dei nuovi comportamenti dei consumatori” tratterà di come in pochi mesi è cambiato lo scenario per i ristoratori e per i loro clienti, in un settore importante che deve trovare un equilibrio tra le richieste dei clienti, nuovi modelli organizzativi e gestione dei costi.

Mentre nell’ambito del secondo focus “Il turismo locale e la scoperta del territorio con i prodotti tipici” turismo, ristorazione, intrattenimento e cultura verranno indagati come tre mondi vicini e legati alla convivialità e all’esperienza. La produzione eno-gastronomica incontra il relax, il benessere e turismo naturalistico.

“Questi corsi sono molto importanti nel momento storico che stiamo vivendo: le trasformazioni sono repentine e occorre stare al passo coi tempi – commenta Gabriella Gibertini, Presidente Assohotel Modena e vice presidente regionale – Bisogna tenersi aggiornati suoi nuovi modi per fare turismo, stare sul pezzo e seguire i bisogni attuali”.

In conclusione, Giulia Gervasio del Cat Confesercenti E.R. illustrerà la potenzialità della Dieta mediterranea come brand per lo sviluppo del territorio.

Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto Europeo Mdnet.

