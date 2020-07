SAN FELICE SUL PANARO – Ripulito e messo in sicurezza il parchetto di Rivara. Dopo la denuncia comparsa sul nostro giornale, che ha dato voce alle proteste di tanti cittadini, il Comune si è attivato e grazie al lavoro dei volontari in un pomeriggio l’area verde è stata risistemata.

Il lavoro fatto è stato notevole: potati i rami pericolanti, falciata l’erba, ripuliti i cestini in cui da settimane stanziavano con i loro nidi vespe e insetti, messo mano ai giochi per i bimbi, raccolto ciò che a terra rischiava di far cadere un po’ tutti. Il parchetto ha cambiato faccia.

Spiegano dall’amministrazione comunale

Il Comune di San Felice sul Panaro ha più di 20 parchi pubblici e grazie anche allo straordinario lavoro dell’associazione di volontari “Amici del verde” riesce a gestirli tutti, contenendo in parte costi che diversamente sarebbero elevatissimi per la comunità. Il parco di Rivara è uno di quelli gestito dai volontari che ovviamente nei mesi scorsi, causa emergenza Covid, non hanno potuto effettuare gli interventi di manutenzione a cui normalmente lo sottoponevano. Poi è arrivata l’estate, e alcuni dei volontari sono andati in ferie.

Appena hanno potuto sono intervenuti. Ribadiamo che si tratta di persone che svolgono del tutto gratuitamente un lavoro preziosissimo per la comunità occupandosi di circa 50 mila metri quadrati di verde pubblico e che dal Comune ricevono solo un rimborso per le spese vive di materiale. Il Comune inoltre si sta occupando anche di disinfettare con cadenza regolare i giochi posti nei parchi ed è in corso una valutazione di un intervento di manutenzione straordinaria dei giochi stessi.