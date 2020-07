Soliera, sabato 25 luglio il rito della Pastasciutta Antifascista

Sabato 25 luglio, a partire dalle ore 20, presso Habitat, la casa della cultura di via Berlinguer 201, si rinnova a Soliera il rito laico della Pastasciutta Antifascista, per ricordare lo storico episodio che vide protagonisti i Fratelli Cervi il 25 luglio 1943. Per chi partecipa la pastasciutta è gratuita, ma è obbligatorio prenotarsi ai numeri 328.4289120 e 331.1127140, per garantire il rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.

L’appuntamento è organizzato dall’ANPI Soliera, con il patrocinio del Comune di Soliera e il sostegno di Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con Comitato Antifascista, Fondazione Campori, Istituto Storico di Modena e Arci Soliera. Di particolare rilevanza l’adesione dell’Istituto Alcide Cervi di Reggio Emilia, nell’ambito della rete nazionale delle pastasciutte antifasciste.

Alla caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, fu grande festa a Casa Cervi, come in tutto il Paese. Una gioia spontanea di molti italiani che speravano nella fine della guerra e della dittatura. La Liberazione avverrà solo 20 mesi dopo, al prezzo di molte sofferenze. Ma quel 25 luglio, alla notizia che il duce era stato arrestato, c’era solo la voglia di festeggiare. A Campegine, i Cervi assieme ad altre famiglie del paese, portarono la pastasciutta in piazza, nei bidoni per il latte.

Con un rapido passaparola la cittadinanza si riunì attorno al carro e alla “birocia” che aveva portato la pasta. Tutti in fila per un piatto di quei maccheroni conditi a burro e formaggio che, in tempo di guerra e di razionamenti, erano prima di tutto un pasto di lusso.

C’era la fame, ma c’era anche la voglia di uscire dall’incubo del fascismo e della guerra, il desiderio di “riprendersi la piazza” con un moto spontaneo, dopo anni di adunate a comando e di divieti. Di quel 25 luglio, di quella pagina di storia italiana è rimasto poco nella memoria collettiva.

Eppure c’è stato, in tutta Italia, in quella data, uno spirito genuino e pacifico di festa popolare: prima dell’8 settembre, dell’occupazione nazista, della Repubblica di Salò. Prima delle Brigate partigiane e della Lotta di Liberazione.

