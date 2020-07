Abbandonato, muore l’acero “dei bambini” di Finale Emilia

FINALE EMILIA – Il 21 novembre del 2019, nella giornata degli alberi, era stato piantumato un acero campestre, donato da Lisa Poletti e con la collaborazione dell’ufficio ambiente del Comune di Finale Emilia nella persona di Elisabetta Russo. L’albero era stato piantato alla presenza dei bambini delle sezioni 5 anni della Scuola dell’Infanzia Gianni Rodari, una bellissima iniziativa ispirata alle parole del Maestro:

Maria Teresa Anor Superbi ha però segnalato sulla sua pagina Facebook che l’albero, per incuria e disattenzione, si è seccato: “Magari a questi bambini sarebbe piaciuto, una volta diventati adulti, dire ai propri figli “Sai? Questo albero è un po’ anche mio… anche io l’ho un po’ piantato…”. Ma non lo potranno più dire perché quell’acero è morto: anche questa è educazione per gli uomini di domani, si deve avere cura delle piccole cose”.

La Superbi inoltre sulla pagina “Finale Emilia si confronta” ha pubblicato una fotografia con una nota che riportiamo in forma integrale:

Questa foto è stata presa dalla pagina della scuola materna “Gianni Rodari” dove ho copiato anche la foto della piantumazione dell’alberino con i bambini della materna.

Osservandola si vede, alle spalle di Lisa, un tubo che spunta… fa parte della predisposizione dell’impianto di irrigazione.

Ricordo che tutta l’area del polo scolastico è stata predisposta in tal senso durante l’urbanizzazione , l’impianto era stato affidato ad una ditta… come si evince dalla determinazione 1069 del 2013 di cui riporto uno stralcio

Preso atto

che la Ditta appaltatrice ha chiesto (con domanda prot. 23860 del 25/11/13) di poter affidare in subappalto all’ Impresa:

– VIVAI PIANTE AZIENDA AGRICOLA PREVIDI GUIDO con sede a Finale Emilia (MO) –

via Per Modena Ovest 102 – la realizzazione delle opere a verde e l’impianto di irrigazione, nell’ambito dei lavori di “Urbanizzazione area parcheggio e viabilità esterna ai lotti per la realizzazione della palestra, della Scuola Media e del Municipio”

Visto che, anche nella scuola Castelfranchi , nell’area dove c’è il parchetto giochi donato dall’associazione “Aggiungi un posto a tavola” e dove una ditta fece una cospicua donazione per la piantumazione di alberi.. se ne sono seccati almeno una decina … chiedevo a Lorenzo Biagi , mentre ci da l’informazione che ci ha promesso ieri sera qui su Fb … se ci può informare anche su quell’impianto (visto che gli alberi continuano a morire ) come mai non è in funzione? non è stato completato? e se è così come mai non è stato completato?