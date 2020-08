Al volante senza patente, maxi multa da 5mila euro

Non aveva mai conseguito la patente un automobilista 37enne fermato nel tardo pomeriggio di domenica 23 agosto in via Montecuccoli dalla Polizia locale di Modena. L’uomo è stato sanzionato con una maxi multa e il suo veicolo, una Peugeot, è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Ad allertare il Comando di via Galilei erano stati alcuni cittadini in transito nella zona ovest della città, nei pressi di via Emilia, che avevano segnalato le manovre pericolose effettuate da una Peugeot. Sul posto intorno alle 19.30 è arrivata quindi una pattuglia dell’Infortunistica che, dopo aver ricevuto le indicazioni sulla targa, ha individuato il mezzo a distanza di poche centinaia di metri, provvedendo a farlo accostare. Al volante c’era un 37enne camerunense, residente in provincia di Reggio Emilia e regolare in Italia, che alla richiesta di esibire i documenti ha risposto di non possedere la patente di guida in quanto mai conseguita.

Per l’uomo è scattata dunque la sanzione, in violazione all’articolo 116 del Codice della strada, che in questo caso prevede un verbale di 5.110 euro. Inoltre, la Peugeot è stata sottoposta a fermo amministrativo; il 37enne ha contattato un conoscente (dotato di patente) che è accorso per rimuovere il veicolo e portarlo in un luogo di custodia dove dovrà rimanere, senza essere utilizzato, per un periodo che può arrivare fino a tre mesi. Se nel prossimo biennio il camerunense dovesse incorrere nuovamente nell’infrazione, rischierebbe l’arresto fino a un anno e la confisca amministrativa dell’auto.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017