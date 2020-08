Albareto, investe un gatto sul marciapiede, si cerca pirata della strada

ALBARETO – Un fatto terribile è capitato il 15 agosto a una famiglia di Albareto, che ha visto il proprio gatto investito da un pirata della strada. L’appello è stato pubblicato su Facebook, e l’autore, Mauro Bellentani, richiede collaborazione.

In data 15 agosto presso la località La Rocca di Albareto, frazione di Modena, ci hanno investito questo gatto.

Si chiama Falcon, è un maschio e ha poco meno di un anno.

❌❌❌Intorno alle 9:30 di ferragosto ce lo hanno INVESTITO SUL MARCIAPIEDI DAVANTI CASA, e da ciò possiamo dedurre che sia stato fatto di proposito!❌❌❌

Che cosa ha fatto di male? Nulla, a parte giocare, farsi coccolare e strappare un sorriso alla sua famiglia.

È successo tutto sulla strada Albareto, presso la località de La Rocca.

Il bastardo dopo averlo investito è sfrecciato in direzione San Clemente/Bastiglia, talmente veloce che non siamo nemmeno riusciti a capire il colore e il modello dell’automobile (figuriamoci la targa), noncurante del rumore e delle urla dei padroni e chi altro ha assistito all’orribile scena.

La prognosi resta riservata, ma dalle prime considerazioni dei veterinari il cucciolo sarebbe destinato a perdere l’uso degli arti posteriori e sarebbe necessaria assistenza per fargli fare i bisogni (clistere e catetere, e non ha nemmeno un anno…), insomma destinato a vivere un inferno per il resto della sua vita.

Stiamo tuttora cercando il bastardo che ha volutamente cercato di ammazzarlo…

Bastardo e senza palle, dato che se la prende con gli animali deboli e indifesi.

Per favore fate girare!