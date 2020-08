Cambia la viabilità attorno alle scuole di Mirandola

MIRANDOLA – Il sindaco di Mirandola Alberto Greco ha rilasciato una comunicazione relativa alla ripartenza delle scuole direttamente sulla sua pagina ufficiale di Facebook:

Ritengo opportuno informarvi sul fatto che, la scuola e la sua ripartenza tra un mese circa, continuano a rappresentare uno degli aspetti prioritari verso cui si orienta il lavoro dell’Amministrazione comunale in questi giorni.

E’ stato doveroso infatti la scorsa settimana fare un passaggio in giunta per ipotizzare alcune modifiche alla viabilità nei pressi della scuola Montanari. Le idee sorte al fine di limitare i disagi, sono diverse. Alcuni interventi saranno immediati, altri dovranno essere valutati maggiormente.

Sono state effettuate verifiche sugli ingressi e sulle uscite da scuola, in coordinamento col servizio dei trasporti scolastici per evitare assembramenti e scaglionare i flussi in entrata ed in uscita. Saranno aperti due varchi/cancelli su via Tazio Nuvolari: con il competente servizio alla mobilità e la Polizia Locale, è stata valutato prudente tenere distinti gli sbocchi sulle strade da parte della scuola Montanari rispetto a via Barozzi, interessata già dal traffico dovuto alle scuole superiori. E tutto questo per non creare criticità e commistioni nei momenti di punta.

Altro tema l’inizio dell’anno scolastico. Con i funzionari del Comune e dopo aver consultato le dirigenti scolastiche, la propensione è quella di un avvio con un pre-scuola ed un prolungamento riservato solo a chi utilizza il bus scolastico. Ad anno iniziato si raccoglieranno le iscrizioni per eventuali necessità di incremento del pre-scuola o dopo scuola. Preferiamo agire con prudenza e partire in modo graduale.

Inoltre è stato fatto anche un incontro con gli uffici competenti perché si sta valutando l’attivazione di un PUC (progetti utili alla collettività) con i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza, affinché possano supportare scuole e palestre nella pulizia e sanificazione, degli ambienti quest’anno più che mai necessaria. Visto che non abbiamo certezza sul personale aggiuntivo che Ministero ed uffici scolastici potranno fornire in dotazione alle scuole, l’Amministrazione comunale si sta muovendo parallelamente per cercare risorse in altro modo. Data inoltre la necessità e l’urgenza manifestata a tal senso da parte di tutti i dirigenti.

Infine, in occasione dell’incontro con la dirigente scolastica Oliva, abbiamo anche raccolto la richiesta di un potenziamento della connessione Internet per permettere più collegamenti a distanza e consentire agli studenti che per febbre lieve o altre circostanze che ne impediscano l’accesso a scuola, di seguire le lezioni. Richiesta che ora si sta verificando con Lepida e il CED.