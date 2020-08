Castelfranco Emilia, al via da lunedì 31 agosto la postazione Drive-through per i tamponi

CASTELFRANCO EMILIA – Da lunedì 31 agosto alla Casa della Salute di Castelfranco Emilia sarà attivato un punto per l’esecuzione di tamponi oro-nasofaringei in modalità Drive Through,

L’accesso, riservato alle persone che rientrano nelle categorie per le quali sono previsti, avverrà tramite le modalità riportate sul sito dell’Azienda USL di Modena.

Si tratta di una soluzione organizzativa ormai nota e sempre più diffusa che, con una media di 1 tampone ogni 3-5 minuti, consente di aumentare il numero di test giornalieri e al contempo razionalizzare sia l’utilizzo delle risorse professionali sia quello dei dispositivi di protezione degli operatori sanitari coinvolti. Tale attività, in aggiunta, riduce il carico sugli dell’Assistenza Domiciliare e dell’Igiene Pubblica permettendo così una più rapida risposta alla cittadinanza.

Le persone, inserite in una lista giornaliera che prevede alcune fasce orarie, devono presentarsi presso la sede individuata, in pochi minuti si effettua il tampone e si può rientrare in isolamento, senza la necessità di scendere dall’auto. Si rendono così più agili le procedure per chi, avendo sintomi lievi, può spostarsi con la propria auto. Allo stesso modo sarà possibile accertare velocemente la guarigione per riammettere al lavoro le persone senza più sintomi della malattia (due tamponi negativi a distanza di 24-48 ore).

Il controllo sarà effettuato, grazie alla sinergia tra AUSL e Comune, recandosi direttamente in auto nell’area definita attraverso un percorso preciso, rapido e segnalato. Il punto di accesso è da via Dante Alighieri nr. 23: da qui si entra con l’auto nello spazio dove si trova l’operatore, si esegue il tampone e si esce da via Andrea Costa.

Questo nuovo punto di Drive Test sarà aperto il mattino, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e il pomeriggio, il martedì e il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30, garantendo la possibilità di eseguire tra i 600 e i 900 tamponi alla settimana.

Percorsi alternativi sono stati previsti, per ridurre il passaggio pedonale in quell’area, per i cittadini che sono diretti ai servizi situati nel corpo 1, mentre verrà rinnovato l’obbligo a tutti gli operatori di non accedere alla struttura con auto private.

«L’attività della postazione Drive-through è importante per la nostra popolazione, e questa apertura qualifica e distingue la nostra Casa della Salute», afferma Federica Rolli, Direttrice del Distretto Sanitario di Castelfranco. «Ringrazio i colleghi che hanno lavorato all’allestimento – effettuato in tempi davvero brevi per fornire un servizio utile a tutti i cittadini – per la capacità di affrontare cambiamenti repentini e di proporre soluzioni; ringrazio anche l’Amministrazione comunale sempre disponibile al lavoro di squadra».

«Come abbiamo detto in questi mesi decine, anzi, centinaia di volte, nella lotta al Covid19 non possiamo e non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, mai. Così abbiamo fatto e così continueremo a fare» ha dichiarato il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano sottolineando come «la vita di ogni cittadino dopo il lockdown, com’era giusto che fosse, ha ripreso il suo corso normale, ma ciò non toglie che si debbano continuare a seguire anche ora le tre regole fondamentali: lavarsi spesso le mani, mantenere le distanze di sicurezza evitando gli assembramenti e indossare le mascherine nelle situazioni in cui è indicato il loro utilizzo. E per alzare ulteriormente il livello di attenzione, grazie alla fattiva collaborazione con Ausl e con quell’eccellenza del nostro territorio che è la Casa della Salute, abbiamo attivato questo punto drive per consentire a tutti i cittadini di effettuare il test di controllo, addirittura senza nemmeno dover scendere dalla propria automobile. A tal proposito» ha concluso il Primo Cittadino «colgo l’occasione per ringraziare la Dott.ssa Federica Rolli e il suo staff per la concretezza e la rapidità operativa, ingredienti per noi, come è noto, imprescindibili e presenti come un faro nel nostro cammino quotidiano».

Questa la procedura prevista:

· Le auto accedono all’area cortiliva e, seguendo la segnaletica posta sull’asfalto, si dirigono verso l’area di esecuzione del tampone.

· Un operatore di supporto procede, prima dell’accesso, all’identificazione.

· La postazione infermieristica è allestita nella camera calda dove viene eseguito il tampone nasofaringeo.

· In prossimità dell’entrata carrabile, sarà posizionato l’operatore per sorvegliare il passaggio pedonale degli utenti che transitano da un corpo all’altro.

· Una volta eseguita la prestazione l’utente in auto si dirige verso l’uscita di via Andrea Costa.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017