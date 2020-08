Cavezzo, la sindaca Luppi fa il punto in periodo Covid

Quest’anno è stato contrassegnato dall’esigenza di gestire con attenzione e senso di responsabilità, oltre ai servizi ordinariamente svolti dal comune, anche la ricostruzione post sisma e l’emergenza da Covid-19.

Sul primo versante, sono ormai rimaste le ultime 6 pratiche su 498, che dovranno ricevere la prima ordinanza di contributo, mentre ci sono oltre 100 procedimenti in corso. Il periodo Covid non ha aiutato, però durante il lockdown sono stati erogati poco oltre 2 milioni di euro di stati di avanzamento lavori, per opere eseguite, che hanno consentito di immettere liquidità nel sistema delle imprese e dei soggetti esecutori.

Per quanto riguarda invece la ripartenza dei servizi educativi e scolastici, dopo il grande lavoro svolto per garantire in piena sicurezza l’organizzazione dei centri estivi, al momento l’ufficio manutenzioni e scuola sono impegnati in un confronto pressoché quotidiano con l’Istituto Comprensivo Masi, per definire gli interventi per garantire le modalità più sicure della ripresa delle attività scolastiche e dei servizi correlati, quali mensa, trasporto, pre scuola, ecc. Lo stesso lavoro si sta facendo anche per quanto riguarda l’attività del Nido d’infanzia, che è gestito direttamente dal comune. Vale la pena di ricordare anche il bando in corso per i contributi sull’acquisto di attrezzare informatiche per i bambini e i ragazzi delle scuole.L’ufficio manutenzioni sta anche lavorando ad un intervento sul fabbricato di via Rosati, che permetterà a settembre la riapertura del centro diurno per gli anziani, che sarà così funzionalmente distinto dalla casa di riposo come previsto dalle indicazioni regionali Covid.

Durante l’estate l’Amministrazione ha anche sostenuto una serie di attività ricreative e concertistiche, svolte anche grazie all’apporto della Pro Loco. Lo stesso apporto sarà garantito anche alla Parrocchia per quanto riguarda l’organizzazione delle attività programmate in occasione dei 1300 anni dalla morte di S.Egidio. Sempre sul versante aggregativo e ricreativo, è in corso una valutazione sugli spazi disponibili per assicurare, a settembre, la ripresa delle attività sportive e dell’associazionismo di promozione sociale.

La Giunta si è riunita durante tutto il periodo estivo per assumere le decisioni e gli atti necessari, per rispondere alle esigenze della nostra comunità, soprattutto sul tema della scuola.

A settembre abbiamo programmato di iniziare immediatamente a lavorare sulla programmazione strategica e sul bilancio di previsione 2021-2023, la gestione delle emergenze in atto e le note vicende dell’Unione impongono un approccio prudente ma concreto, in cui come sempre il cittadino e le sue necessità devono essere al centro dell’azione amministrativa.