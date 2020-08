Concordia, al via i lavori di riqualificazione dell’oasi Val di Sole di Fossa

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Sono iniziati importanti lavori di manutenzione e riqualificazione delle strutture presenti presso l’Oasi faunistica Val di Sole di Fossa.

L’Oasi Val di Sole, che si estende su una superficie di 25 ettari fra i fiumi Po e Secchia, è frequentata da una ricca avifauna e rappresenta un’importante area di sosta e di nidificazione per gli uccelli acquatici, le anatre ed i rapaci.

L’Amministrazione ha deciso di valorizzare al meglio l’Oasi per poterla riaprire a studenti, cittadini e turisti in occasione di eventi dedicati e, a tal fine, sono stati affidati i seguenti lavori:

– messa in sicurezza e riqualificazione dell’altana a uso dell’osservazione della fauna presente nell’oasi

– Completo rifacimento di un ponticello

– Sistemazione del chiosco in legno che potrà accogliere studenti e gruppi di visitatori

I lavori, coordinati ed eseguiti dal personale dall’Ufficio tecnico comunale, termineranno a fine settembre. Seguiranno, nelle settimane successive, eventi e visite per far conoscere e apprezzare questo luogo, che è emblema di un importante recupero ambientale, a fini naturalistici, di un ex cava di argilla, dove ora sono presenti specchi d’acqua, siepi e boschetto dove l’ornito-fauna può vivere e riprodursi.