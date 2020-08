Crisi di giunta a Finale Emilia: il rimpasto parta dall’individuazione di un nuovo assessore ai lavori pubblici

FINALE EMILIA – Stefano Lugli di Sinistra Civica, Pierpaolo Salino e Elena Terzi di Lista Civica e Andrea Ratti del Partito Democratico, hanno inviato nota stampa per commentare le dimissioni dell’assessora Fernanda Paganelli. La riportiamo in forma integrale:

Le dimissioni dell’assessora Fernanda Paganelli sono un atto di accusa nei confronti del sindaco e confermano la profonda crisi politica e organizzativa della giunta Palazzi e della destra finalese che lo sostiene. I nodi di una gestione inadeguata da parte del Sindaco e dell’accentramento di competenze del responsabile dell’ufficio lavori pubblici che per lungo tempo ha lavorato part time nonostante si dovesse occupare della ricostruzione del nostro paese vengono al pettine.

Ora il sindaco Palazzi è alle prese con un rimpasto di giunta. La nostra posizione è nota da tempo ma ci ripetiamo ancora una volta: il sindaco deve lasciare la delega ai lavori pubblici e nominare un assessore dotato di quelle competenze e capacità che Palazzi ha dimostrato di non avere. Siamo alle battute finali di un mandato da dimenticare per la nostra città: sia il sindaco che la giunta intera devono comprendere la gravità della situazione in cui hanno portato Finale Emilia e l’intera macchina amministrativa comunale. Per questo l’attuale responsabile dei lavori pubblici, già indagato per la vicenda di via Fruttarola, non deve più ricoprire ruoli dirigenziali almeno fino alla conclusione delle indagini.

Palazzi e la sua maggioranza non hanno mai voluto ascoltare i suggerimenti delle opposizioni e hanno insistito su una linea politica che si è rivelata fallimentare. Se il sindaco non è in grado di mettere l’interesse di Finale Emilia davanti all’orgoglio personale, la sua maggioranza si assuma la responsabilità politica di imporgli quel cambio di passo che seppur tardivo è ancora oggi indispensabile per il bene del paese in cui tutti noi viviamo.

La situazione politica che si è determinata, unitamente alle inchieste in corso, non aiuta i dipendenti del Comune a lavorare con serenità. Ed è a tutti quei dipendenti che con passione e competenza svolgono il loro lavoro al servizio della comunità che esprimiamo ancora una volta la nostra vicinanza e solidarietà.

All’assessora Fernanda Paganelli rivolgiamo il nostro ringraziamento per quello che fatto in questi anni da amministratrice del Comune di Finale Emilia. Sediamo su parti politiche opposte ma ne riconosciamo le competenze e la ricerca di un confronto costante e costruttivo con le opposizioni, atteggiamento che non abbiamo mai riscontrato nel sindaco e negli altri componenti della giunta.